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Вулицю у Конотопі перейменують на честь публіциста Дмитра Капранова

07:54, 27 квітня 2024
Мер Конотопа повідомив про перейменування вулиці Колективної на честь Дмитра Капранова.
Вулицю у Конотопі перейменують на честь публіциста Дмитра Капранова
Джерело фото: Life.nv.ua
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В Конотопі, що на Сумщині, одну з вулиць перейменують на честь відомого письменника та публіциста Дмитра Капранова, який пішов з життя 16 квітня. Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін та брат покійного, Віталій.

У своєму коментарі під одним із постів Дмитра Капранова мер міста повідомив, що пам'ятає про приїзд обох братів до Конотопа. Тому він вирішив перейменувати вулицю Колективну на честь видатного письменника.

Брат Дмитра Капранова висловив подяку міському голові за цей жест. Він наголосив, що вони з покійним Дмитром завжди згадували візит до Конотопа як одну з найяскравіших подій у своєму житті.

Дмитро та Віталій Капранови були відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами, громадськими діячами та блогерами. Вони заснували популярний YouTube-канал "імені Т.Г. Шевченка" про історію України, на який на квітень 2024 року підписалися понад 930 тисяч людей. Крім того, у 1999 році брати заснували видавництво "Зелений пес", що спеціалізується на сучасній художній літературі, зокрема для дітей.

Дмитро та Віталій Капранови також активно підтримували оборону України від російської агресії. Вони приймали участь у захисті Києва в лавах полку "Азов".

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