Зранку раптово помер письменник, видавець та публіцист Дмитро Капранов.

Джерело фото: radiosvoboda.org

У вівторок, 16 квітня, помер відомий публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов.

Про це повідомили на сторінці братів Капранових у соцмережі.

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте», — йдеться в повідомленні.

Дмитру Капранову було 56 років.

Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери. Вони заснували YouTube-канал «імені Т.Г. Шевченка» про історію України.

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