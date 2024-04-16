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Помер відомий публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов

14:22, 16 квітня 2024
Зранку раптово помер письменник, видавець та публіцист Дмитро Капранов.
Помер відомий публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов
Джерело фото: radiosvoboda.org
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У вівторок, 16 квітня, помер відомий публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов.

Про це повідомили на сторінці братів Капранових у соцмережі.

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте», — йдеться в повідомленні.

Дмитру Капранову було 56 років.

Брати Дмитро та Віталій Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі та блогери. Вони заснували YouTube-канал «імені Т.Г. Шевченка» про історію України.

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