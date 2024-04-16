Утром внезапно умер писатель, издатель и публицист Дмитрий Капранов.

Источник фото: radiosvoboda.org

Во вторник, 16 апреля, умер известный публицист и общественный деятель Дмитрий Капранов.

Об этом сообщили на странице братьев Капрановых в соцсети.

«Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно мер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините», — говорится в сообщении.

Дмитрию Капранову было 56 лет.

Братья Дмитрий и Виталий Капрановы – украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели и блоггеры. Они основали YouTube-канал «имени Т.Г. Шевченко» об истории Украины.

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