Украина обязалась создать Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и предприятий.

Украина должна создать Единый реестр банковских счетов физических и юридических лиц, увеличить численность Высшего антикоррупционного суда, создать Высший административный суд, усовершенствовать положения, регулирующие соглашения о признании виновности, отменить сроки досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до уведомления о подозрении. Соответствующие шаги предусмотрены Планом реализации программы Ukraine Facility. План 15 апреля одобрила Еврокомиссия. Общий объем «денег в обмен на реформы» от Европейского Союза будет составлять 50 млрд евро, из которых 33 миллиарда евро составят ссуды, которые будут предоставляться Украине в течение 2024–2027 годов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Таким образом, реформа в сфере противодействия отмыванию денег включает в себя приведение законодательной базы Украины в соответствие с acquis ЕС и стандартами FATF, а также создание эффективной системы борьбы с отмыванием денег в Украине для лучшей борьбы с экономической преступностью и улучшения общего бизнес-климата в Украине.

Реформа имеет три шага. Первоначально проводится очередная Национальная оценка рисков.

Во-вторых, вступает в силу законодательство относительно Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц в соответствии со стандартами ЕС, внесение изменений в законодательство Украины в сферах налогообложения, банковской деятельности, борьбы с отмыванием денег, рынка капитала и платежных услуг.

В третьих, внедряется необходимое программное и аппаратное обеспечение для Единого реестра банковских счетов физических и юридических лиц. Ожидается, что реформа будет завершена ко 2 кварталу 2027 года.

За выполнение этого шага Украина получит от ЕС 212,4 млн. евро, из которых 162,4 млн. евро будет составлять кредит и 50 млн. евро – грант.

Примечательно, что Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, также упоминаемую в Плане Ukraine Facility, и в которой запланированы реформы в сфере налогов до 2030 года. Эта Стратегия вызвала оживленное обсуждение, в частности, через предложение предоставить Налоговому доступу к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Также Украина проведет оценку необходимых изменений в действующее законодательство о предоставлении доступа Европейскому бюро по предотвращению мошенничества (OLAF) к информации о подозрениях в мошенничестве или коррупции, затрагивающей финансовые интересы ЕС, и о внедрении механизма, позволяющего компетентным национальным органам эффективно помогать OLAF под время проведения следственных действий в Украине, включая проверки на месте и доступ к информации, касающейся расследования, содержащейся в национальных базах данных.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие реформы планируют осуществить в судебной ветви власти в рамках этого же Плана.

При этом Регламент по введению финансового инструмента Ukraine Facility предусматривает право Еврокомиссии уменьшать поддержку и возмещать любую сумму или требовать досрочного возврата займа, в случаях серьезных нарушений, мошенничества, коррупции или конфликта интересов, влияющих на финансовые интересы ЕС, которые не были исправлены. по Украине.

Автор: Наталья Мамченко

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