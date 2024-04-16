В Копенгагене в историческом здании вспыхнул масштабный пожар, видео

Вспыхнул пожар в здании копенгагенской биржи Берсен.

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В Копенгагене 16 апреля произошел масштабный пожар в здании старой фондовой биржи Берсен, построенной 400 лет назад. Об этом первой сообщила Датская торговая палата.

Городская полиция призвала участников дорожного движения искать альтернативные маршруты, чтобы не двигаться рядом с местом происшествия.

В результате пожара упал знаменитый 56-метровый шпиль биржи, выполненный в виде переплетенных между собой хвостов драконов.

Возгорание началось на крыше и уже распространилось на остальное здание. Впоследствии обрушилась часть крыши.

Пожарные отмечают высокую сложность пожара, поскольку часть конструкций остаются недоступными, потому что туда опасно пытаться попасть.

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