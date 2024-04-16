В Украине внедряется мультишеринг документов через Дію: как он будет работать

Нововведение позволит украинцам делиться не только цифровыми документами, но и справками о доходах, ОК-5 и ОК-7, с помощью нескольких кликов.

Кабинет министров принял постановление о внедрении мультишеринга документов через систему Дія совместно с Национальным банком Украины. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Это нововведение позволит украинцам делиться не только цифровыми документами, но и справками о доходах, ОК-5 и ОК-7, с помощью нескольких кликов.

До этого момента для отправки такого набора документов пользователям приходилось отправлять цифровые копии через Дію, а справки отдельно. Внедрение мультишеринга упростит этот процесс и сделает его более быстрым.

Работа с мультишерингом будет проста: компания высылает запрос на несколько документов, а пользователь подтверждает его в приложении «Дія». Одна подпись – и все необходимые цифровые копии документов передаются в учреждение. Кроме того, благодаря мультишерингу данные в электронных заявлениях и договорах будут автоматически заполняться.

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