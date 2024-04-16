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Аренда имущества: как показать доход в декларации об имущественном положении и доходах

18:22, 16 апреля 2024
Налоговая объясняет, как в декларации об имущественном положении и доходах заполняется раздел VIII «Сведения о собственном недвижимом (движимом) имуществе и/или имуществе, предоставляемом в аренду (субаренду)».
Аренда имущества: как показать доход в декларации об имущественном положении и доходах
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, каким образом в декларации об имущественном положении и доходах заполняется раздел VIII «Сведения о собственном недвижимом (движимом) имуществе и/или имуществе, предоставляемом в аренду (субаренду)».

Зазначається, що відповідно до п. 8 розд. III Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (із змінами, далі - Інструкція), у розд. VIII «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація):

1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 - земельні ділянки (крім ділянок сільськогосподарських угідь); 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7 - автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь; 13 - інше нерухоме (рухоме) майно;

2) кожний об’єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:

1 - коду рядка;

2 - номера категорії об’єктів;

3 - місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;

4 - року набуття права власності/року випуску (для рухомого майна);

5 - загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);

6 - значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;

7 - відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою «х»).

Відповідно до пп. 7 п. 2 розд. III Інструкції, у рядку 10.6 розд. II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації вказується сума доходів від надання рухомого та/або нерухомого майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).

У тому числі у рядку 10.6.1 вказується сума доходу, отриманого від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості) (пп. 8 п. 2 розд. III Інструкції).

У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розд. VIII «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)».

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