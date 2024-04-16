Илон Маск планирует взимать плату с новых пользователей соцсети X за возможность делать посты

По его словам, искусственный интеллект научился обходить нынешние системы блокировки ботов.

Источник фото: Monika Skolimowska / Getty Images

Илон Маск планирует взимать с новых пользователей соцсети X небольшую плату за возможность производить публикации. Такое решение он объясняет необходимостью преодоления проблемы ботов.

По его словам, искусственный интеллект (и фермы троллей) научился обходить нынешние системы блокировки.

В то же время, те, кто не захочет платить, смогут делать публикации только через три месяца после регистрации.

Пока неизвестно, когда в соцсети появится новое требование оплаты за первую публикацию и какого размера будет эта комиссия.

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