Ілон Маск планує стягувати плату з нових користувачів соцмережі X за можливість робити пости

За його словами, штучний інтелект навчився обходити нинішні системи блокування ботів.

Джерело фото: Monika Skolimowska / Getty Images

Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів соцмережі X невелику плату за можливість робити публікації. Таке рішення він пояснює необхідністю, аби подолати проблему ботів.

За його словами, штучний інтелект (і ферми тролів) навчився обходити нинішні системи блокування.

Водночас ті, хто не захоче платити, зможуть робити публікації тільки через три місяці після реєстрації.

Наразі невідомо, коли в соцмережі зʼявиться нова вимога оплати за першу публікацію та якого розміру буде ця комісія.

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