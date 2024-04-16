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Ілон Маск планує стягувати плату з нових користувачів соцмережі X за можливість робити пости

17:49, 16 квітня 2024
За його словами, штучний інтелект навчився обходити нинішні системи блокування ботів.
Ілон Маск планує стягувати плату з нових користувачів соцмережі X за можливість робити пости
Джерело фото: Monika Skolimowska / Getty Images
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Ілон Маск планує стягувати з нових користувачів соцмережі X невелику плату за можливість робити публікації. Таке рішення він пояснює необхідністю, аби подолати проблему ботів.

За його словами, штучний інтелект (і ферми тролів) навчився обходити нинішні системи блокування.

Водночас ті, хто не захоче платити, зможуть робити публікації тільки через три місяці після реєстрації.

Наразі невідомо, коли в соцмережі зʼявиться нова вимога оплати за першу публікацію та якого розміру буде ця комісія.

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