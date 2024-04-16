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На Кіровоградщині чоловік показав поліції статевий орган, а у суді заявив, що зробив це, бо «не витримав»

16:55, 16 квітня 2024
У суді чоловік пояснив, що в ході спілкування з правоохоронцями він «не витримав та дійсно показав їм свій статевий орган».
На Кіровоградщині чоловік показав поліції статевий орган, а у суді заявив, що зробив це, бо «не витримав»
Джерело фото: ЗМІ
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У Кіровоградській області на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який показав поліції свій статевий орган. На суді чоловік провину не визнав та заявив, що він «не витримав».

Про це йдеться у вироку Новгородківського районного суду Кіровоградської області від 8 квітня 2024 року у справі № 403/403/21 (пров. 1-кп/393/23/24).

За даними суду, інцидент стався ще у липні 2021 року. Поки поліція складала на чоловіка матеріали про адміністративне порушення за ч.1 ст. 130 КУпАП, він показав правоохоронцям свій статевий орган.

У суді чоловік пояснив, що в ході спілкування з правоохоронцями він «не витримав та дійсно показав їм свій статевий орган». Проте, як він зазначив, його спілкування з поліцейськими відбувалося на вулиці, яка не є громадським місцем. А тому, він вважає, що злочину не вчинив, а в його діях є лише адмінвідповідальність, а не кримінальна відповідальність.

Крім цього, чоловік заявив, що не ображав поліцейського грубою нецензурною лайкою та додав, що свою неповагу вчиненими ним діями він виявив лише до працівників поліції, а не до суспільства.

Чоловік заявив, що у вчиненому не розкаюється, оскільки кримінального правопорушення ним вчинено не було, але вважає, що його поведінка під час спілкування з поліцейськими була не правильною.

Працівник патрульної поліції на суді повідомив, що під час спілкування із чоловіком вони почули запах алкоголю, тому вирішили перевірити його.

Також у розпорядженні суду було відео з нагрудних камер інспекторів.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України та призначив покарання у виді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

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