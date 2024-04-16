На Кировоградщине мужчина показал полиции половой орган, а в суде заявил, что сделал это, потому что «не выдержал»

В суде мужчина объяснил, что в ходе общения с правоохранителями он «не выдержал и действительно показал им свой половой орган».

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В Кировоградской области на 17 тысяч гривен оштрафован мужчина, который показал полиции свой половой орган. На суде мужчина вину не признал и заявил, что он «не выдержал».

Об этом говорится в приговоре Новгородковского районного суда Кировоградской области от 8 апреля 2024 года по делу № 403/403/21 (пр.1-кп/393/23/24).

По данным суда, инцидент произошел еще в июле 2021 года. Пока полиция составляла на мужчину материалы об административном нарушении по ч.1 ст. 130 КУоАП, он показал правоохранителям свой половой орган.

В суде мужчина объяснил, что в ходе общения с правоохранителями он «не выдержал и действительно показал им свой половой орган». Однако, как он отметил, его общение с полицейскими происходило на улице, которая не является общественным местом. Поэтому он считает, что преступления не совершил, а в его действиях есть только админответственность, а не уголовная ответственность.

Кроме этого, мужчина заявил, что не обижал полицейского грубой нецензурной бранью и добавил, что свое неуважение совершенными им действиям он проявил только к работникам полиции, а не к обществу.

Мужчина заявил, что в совершенном не раскаивается, поскольку уголовного правонарушения им совершено не было, но считает, что его поведение во время общения с полицейскими было неправильным.

Сотрудник патрульной полиции на суде сообщил, что во время общения с мужчиной они услышали запах алкоголя, поэтому решили проверить его.

Также в распоряжении суда находилось видео с нагрудных камер инспекторов.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

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