Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

На Кировоградщине мужчина показал полиции половой орган, а в суде заявил, что сделал это, потому что «не выдержал»

16:55, 16 апреля 2024
В суде мужчина объяснил, что в ходе общения с правоохранителями он «не выдержал и действительно показал им свой половой орган».
На Кировоградщине мужчина показал полиции половой орган, а в суде заявил, что сделал это, потому что «не выдержал»
Источник фото: СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кировоградской области на 17 тысяч гривен оштрафован мужчина, который показал полиции свой половой орган. На суде мужчина вину не признал и заявил, что он «не выдержал».

Об этом говорится в приговоре Новгородковского районного суда Кировоградской области от 8 апреля 2024 года по делу № 403/403/21 (пр.1-кп/393/23/24).

По данным суда, инцидент произошел еще в июле 2021 года. Пока полиция составляла на мужчину материалы об административном нарушении по ч.1 ст. 130 КУоАП, он показал правоохранителям свой половой орган.

В суде мужчина объяснил, что в ходе общения с правоохранителями он «не выдержал и действительно показал им свой половой орган». Однако, как он отметил, его общение с полицейскими происходило на улице, которая не является общественным местом. Поэтому он считает, что преступления не совершил, а в его действиях есть только админответственность, а не уголовная ответственность.

Кроме этого, мужчина заявил, что не обижал полицейского грубой нецензурной бранью и добавил, что свое неуважение совершенными им действиям он проявил только к работникам полиции, а не к обществу.

Мужчина заявил, что в совершенном не раскаивается, поскольку уголовного правонарушения им совершено не было, но считает, что его поведение во время общения с полицейскими было неправильным.

Сотрудник патрульной полиции на суде сообщил, что во время общения с мужчиной они услышали запах алкоголя, поэтому решили проверить его.

Также в распоряжении суда находилось видео с нагрудных камер инспекторов.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непригодные к военной службе и лица, достигшие предельного возраста, должны иметь военно-учетный документ

Принятый закон предусматривает, что военно-учетный документ не изымается у лиц, достигших предельного возраста пребывания в запасе, и у лиц, признанных непригодными.

У граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК

Месяц на обновление правил бронирования, 2 месяца – на запуск Электронного кабинета военнообязанного и на обновление данных о реальном адресе и номере телефона – какие сроки предусматривает подписанный закон о мобилизации.

Лиз Трасс считает, что «deep state» может уничтожить Дональда Трампа, если он не сделает «демонтаж глубинного государства» – Politico

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс озвучила предупреждение для Дональда Трампа.

До конца 2024 года Украина должна одобрить план цифровизации Государственной налоговой службы

В рамках Ukraine Facility Украина обязалась провести реформу Государственной налоговой службы.

У главы Службы судебной охраны новый заместитель: что известно

Петр Талпа был руководителем управления Службы судебной охраны в Одесской области.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду