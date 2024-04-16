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В Киеве произошла авария с участием двух маршруток и мусоровоза: фото

13:39, 16 апреля 2024
В соцсетях пишут, что авария произошла при участии мусоровоза и двух маршрутных автобусов.
В Киеве произошла авария с участием двух маршруток и мусоровоза: фото
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В Патрульной полиции Киева во вторник, 16 апреля, сообщили о ДТП по улице Братиславской. В связи с дорожно-транспортным происшествием движение транспорта затруднено в направлении станции метро «Черниговская».

В соцсетях пишут, что авария произошла при участии мусоровоза и двух маршрутных автобусов, а на место происшествия вызвали врачей.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия аварии. 

Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что следователи полиции Киева объявили о подозрении водителю, который совершил масштабное ДТП на Брест-Литовском шоссе. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Там отметили, что правоохранители установили, что водитель грузового автомобиля «MAN» уснул за рулем и совершил столкновение с задней частью попутного микроавтобуса, в результате чего водитель микроавтобуса потерял управление и допустил столкновение с еще четырьмя иномарками.

Как писала «Судебно-юридическая газета», авария произошла 14 апреля в окрестностях Киева – произошло столкновение 6-ти автомобилей. В результате столкновения пострадали восемь пассажиров микроавтобуса «Мерседес» в возрасте от 26 до 83 лет, медики их госпитализировали в больницу.

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