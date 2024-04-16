Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего Защитника и Защитницы

Теперь статус можно будет получить в 30-дневный срок двумя путями: в бумажной и электронной форме.

Кабинет министров упростил получение статусов лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего Защитника и Защитницы. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

Так, принята инициатива Минветеранов по упрощенной процедуре представления и установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины этот процесс был усложнен, в некоторых случаях обретение статуса занимало до 8 месяцев и более. В результате лица с инвалидностью и семьи погибших имели ограниченный доступ к льготам и услугам, гарантированным государством.

Теперь статус можно будет получить в 30-дневный срок двумя путями:

- В бумажной форме – через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства.

- В электронной форме - через е-кабинет портала Дія или единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт в разработке).

– кроме заявления с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса, по сути больше ничего не нужно. Сбор недостающих документов – это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц.

Электронный формат подачи заявления на установление статусов дорабатывается Минветеранов совместно с Министерством по вопросам цифровой трансформации. Техническая возможность получения статусов "в один клик" появится в ближайшее время.

На первом этапе е-заявление будет доступно военнослужащим сектора безопасности и обороны (ВСУ, Нацгвардия, ГНСУ, Нацполиция, СБУ, СВР), которые получили инвалидность в результате боевых действий, а также семей погибших Защитников и Защитниц этих категорий.

Процедура обращения через ЦНАП уже действует для всех категорий, в том числе для защитников-добровольцев из числа гражданских лиц, представителей волонтерских организаций и других гражданских лиц, вставших на защиту государства и получивших инвалидность в результате войны.

«Минветеранов собрал всю проблематику получения статусов и Правительство сейчас сделало первый шаг к упрощению процедуры. Мы начали выстраивать экосистему возвращения от военной к гражданской жизни и один из ее элементов – путь раненого: что дальше, куда идти, как долго и с чем. Возвращение начинается со статуса, дающего право ветеранам и ветеранкам, семьям погибших на получение государственных гарантий, льгот и услуг, а получение статуса зависит от быстрых, качественных и комфортных процедур. Не ветеран или член семьи павших Героев должен ходить и доказывать, что он является УБД, лицом с инвалидностью, или что именно в этой семье есть погибшие военнослужащие, а государство через интегрированные системы обязано это подтвердить. И так должно быть во всех направлениях ветеранской политики: четкие, простые, понятные алгоритмы действий для всех. Над этим работаем, дальше будет больше упрощений и возможностей, в первую очередь, из-за диджилизации процессов», — отметил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.

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