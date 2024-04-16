Кабмін спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці

Відтепер статус можна буде отримати у 30-денний термін двома шляхами: у паперовій та електронній формі.

Кабінет міністрів спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Так, ухвалена ініціатива Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців і військовослужбовиць.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України цей процес був ускладнений, в деяких випадках набуття статусу займало до 8 місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-денний термін двома шляхами:

- У паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.

- В електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

- Крім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно. Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право витребувати повний пакет документів від уповноважених органів або посадових осіб.

Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць цих категорій.

Процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців з числа цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.

«Мінветеранів зібрав всю проблематику щодо отримання статусів і Уряд наразі зробив перший крок до спрощення процедури. Ми почали вибудовувати екосистему повернення від військового до цивільного життя і один з її елементів – шлях пораненого: що далі, куди йти, як довго і з чим. Повернення починається із статусу, що дає право ветеранам та ветеранкам, родинам загиблих на отримання державних гарантій, пільг та послуг, а отримання статусу — залежить від швидких, якісних та комфортних процедур. Не ветеран або член родини полеглих Героїв має ходити і доводити, що він є УБД, особою з інвалідністю, чи що саме в цій родині є загиблі військовослужбовці, а держава, через інтегровані системи, зобовʼязана це підтвердити. І так повинно бути по всіх напрямах ветеранської політики: чіткі, прості, зрозумілі алгоритми дій для всіх. Над цим працюємо, далі буде більше спрощень та можливостей, в першу чергу, через діджиталізацію процесів», — зазначив виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

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