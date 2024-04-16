Обрано голову Брусилівського районного суду Житомирської області

Суд очолила Людмила Лівочка.

Фото: Брусилівський районний суд Житомирської області

15 квітня відбулися збори суддів Брусилівського районного суду Житомирської області щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами проведеної процедури таємного голосування обрано головою Брусилівського районного суду Житомирської області суддю Людмилу Лівочку строком на три роки, з 16 квітня 2024 року по 15 квітня 2027 року.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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