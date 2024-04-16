Избран председатель Брусиловского районного суда Житомирской области

15 апреля состоялось собрание судей Брусиловского районного суда Житомирской области по избранию председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
По результатам проведенной процедуры тайного голосования избран председателем Брусиловского районного суда Житомирской области судью Людмилу Ливочку сроком на три года, с 16 апреля 2024 года по 15 апреля 2027 года.
Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.
Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.
Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
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