Избран председатель Брусиловского районного суда Житомирской области

Суд возглавила Людмила Ливочка.

Фото: Брусиловский районный суд Житомирской области

15 апреля состоялось собрание судей Брусиловского районного суда Житомирской области по избранию председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам проведенной процедуры тайного голосования избран председателем Брусиловского районного суда Житомирской области судью Людмилу Ливочку сроком на три года, с 16 апреля 2024 года по 15 апреля 2027 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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