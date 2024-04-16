У Києві сталася аварія за участі двох маршруток та сміттєвоза: фото

У соцмережах пишуть, що аварія сталася за участі сміттєвоза та двох маршрутних автобусів.

У Патрульній поліції Києва у вівторок, 16 квітня, повідомили про ДТП на вулиці Братиславській. У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту ускладнений в напрямку станції метро «Чернігівська».

У соцмережах пишуть, що аварія сталася за участі сміттєвоза та двох маршрутних автобусів, а на місце події викликали лікарів.

На опублікованих в мережі фото та відео можна побачити наслідки аварії.

Обставини та причини ДТП встановлять правоохоронці.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що слідчі поліції Києва оголосили про підозру водієві, який вчинив масштабну ДТП на Брест-Литовському шосе.

Там зазначили, що правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля «MAN» заснув за кермом та здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса, внаслідок чого, водій мікроавтобуса втратив керування та допустив зіткнення із ще чотирма іномарками.

Як писала «Судово-юридична газета», аварія трапилася 14 квітня на околицях Києва – сталося зіткнення 6-ти автомобілів. Внаслідок зіткнення, постраждали восьмеро пасажирів мікроавтобуса «Мерседес», віком від 26 до 83 років, медики їх госпіталізували до лікарні.

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