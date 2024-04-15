Водію вантажівки, який вчинив ДТП на околицях Києва за участі шести авто, оголосили підозру

Поліція звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі поліції Києва оголосили про підозру водієві, який вчинив масштабну ДТП на Брест-Литовському шосе. Про це повідомили у відділ комунікації столичної поліції.

Там зазначили, що правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля «MAN» заснув за кермом та здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса, внаслідок чого, водій мікроавтобуса втратив керування та допустив зіткнення із ще чотирма іномарками.

Як писала «Судово-юридична газета», аварія трапилася 14 квітня на околицях Києва – сталося зіткнення 6-ти автомобілів. Внаслідок зіткнення, постраждали восьмеро пасажирів мікроавтобуса «Мерседес», віком від 26 до 83 років, медики їх госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали водія вантажівки у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі, за процесуального керівництва прокуратури йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідчі також звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водієві може загрожувати до восьми років позбавлення волі, пишуть у поліції.

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