Практика судів
  1. В Україні

Водію вантажівки, який вчинив ДТП на околицях Києва за участі шести авто, оголосили підозру

12:25, 15 квітня 2024
Поліція звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Водію вантажівки, який вчинив ДТП на околицях Києва за участі шести авто, оголосили підозру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчі поліції Києва оголосили про підозру водієві, який вчинив масштабну ДТП на Брест-Литовському шосе. Про це повідомили у відділ комунікації столичної поліції.

Там зазначили, що правоохоронці встановили, що водій вантажного автомобіля «MAN» заснув за кермом та здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса, внаслідок чого, водій мікроавтобуса втратив керування та допустив зіткнення із ще чотирма іномарками.

Як писала «Судово-юридична газета», аварія трапилася 14 квітня на околицях Києва – сталося зіткнення 6-ти автомобілів. Внаслідок зіткнення, постраждали восьмеро пасажирів мікроавтобуса «Мерседес», віком від 26 до 83 років, медики їх госпіталізували до лікарні.

Поліцейські затримали водія вантажівки у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі, за процесуального керівництва прокуратури йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідчі також звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водієві може загрожувати до восьми років позбавлення волі, пишуть у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
По спорах щодо пенсій та соцвиплат скасують можливість оскарження до Верховного Суду і запровадять скорочені строки на апеляційне оскарження

Суд виготовлятиме повний текст судового рішення по спорах щодо пенсій та соцвиплат тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору.

Свідоцтво адвоката у Дії – в Раді зареєстрували законопроект

Парламентарі пропонують, щоб свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю було також і в Дії.

Повна картина про придатних до військової служби громадян буде зберігатися на серверах партнерів України з НАТО

На серверах партнерів України з НАТО буде зберігатися та постійно оновлюватися інформація про точну кількість придатних до військової служби громадян.

Кабмін оновить Розклад хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби, а процес ідентифікації обмежено придатних автоматизують

Уряд оновить Порядок проходження ВЛК та перелік хвороб, які визначають ступінь придатності до військової служби, і з середини травня почне викликати на повторне ВЛК обмежено придатних.

До закону про оперативно-розшукову діяльність внесуть зміни щодо повноважень САП з нагляду

Проблема полягає у тому, що після ліквідації Генпрокурором за поданням керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 Закону про ОРД стосовно нагляду за додержанням законів не буде поширюватися на прокурорів САП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео