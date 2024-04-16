В Україні впроваджують мультишеринг документів через Дію: як він працюватиме

Нововведення дозволить українцям ділитися не лише цифровими документами, а й довідками про доходи, ОК-5 та ОК-7, за допомогою лише кількох кліків.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про впровадження мультишерингу документів через систему «Дія», спільно з Національним банком України. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Це нововведення дозволить українцям ділитися не лише цифровими документами, а й довідками про доходи, ОК-5 та ОК-7, за допомогою лише кількох кліків.

До цього моменту, для надсилання такого набору документів користувачам доводилося надсилати цифрові копії через «Дію», а довідки — окремо. Впровадження мультишерингу спростить цей процес і зробить його швидшим.

Робота з мультишерингом буде простою: компанія висилає запит на кілька документів, а користувач підтверджує його в застосунку «Дія». Один підпис — і всі необхідні цифрові копії документів передаються до установи. Крім того, завдяки мультишерингу, дані в електронних заявах та договорах будуть автоматично заповнюватися.

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