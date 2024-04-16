Україна зобов’язалася створити Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та підприємств.

Україна має створити Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, збільшити чисельність Вищого антикорупційного суду, створити Вищий адміністративний суд, вдосконалити положення, що регулюють угоди про визнання винуватості, скасувати строк досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення про підозру. Відповідні кроки передбачені Планом для реалізації програми Ukraine Facility. План 15 квітня схвалила Єврокомісія. Загальний обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро, з яких 33 мільярди євро складуть позики, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.

Отже, реформа у сфері протидії відмиванню грошей включає приведення законодавчої бази України у відповідність із acquis ЄС та стандартами FATF, а також створення ефективної системи боротьби з відмиванням грошей в Україні для кращої боротьби з економічною злочинністю та покращення загального бізнес-клімату в Україні.

Реформа має три кроки. Спочатку проводиться чергова Національна оцінка ризиків.

По-друге, набуває чинності законодавство щодо єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС, внесення змін до законодавства України у сферах оподаткування, банківської діяльності, боротьби з відмиванням грошей, ринку капіталу та платіжних послуг .

По-третє, впроваджується необхідне програмне та апаратне забезпечення для Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Очікується, що реформа буде завершена до 2 кварталу 2027 року.

За виконання цього кроку Україна отримає від ЄС 212,4 млн євро, з яких 162,4 млн євро складатиме кредит і 50 млн євро – грант.

Прикметно, що Кабмін 27 грудня прийняв Національну стратегію доходів, яка теж згадується в Плані Ukraine Facility, і в якій заплановані реформи у сфері податків до 2030 року. Ця Стратегія викликала жваве обговорення зокрема через пропозицію надати Податковій доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Також Україна проведе оцінку необхідних змін до чинного законодавства щодо надання доступу Європейському бюро з питань запобігання шахрайству (OLAF) до інформації щодо підозр в шахрайстві або корупції, що зачіпає фінансові інтереси ЄС, і щодо запровадження механізму, що дозволяє компетентним національним органам ефективно допомагати OLAF під час проведення слідчих дій в Україні, включаючи перевірки на місці та доступ до інформації, що стосується розслідування, яка міститься в національних базах даних.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які реформи планують здійснити у судовій гілці влади в рамках цього ж Плану.

При цьому Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Автор: Наталя Мамченко

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