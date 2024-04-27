Кабмін схвалив мирову угоду з організатором «Євробачення», який у 2017 році не повернув кошти Україні

Україна тоді успішно провела Євробачення, але кошти їй так і не повернули.

Кабмін розпорядженням від 23 квітня №346-р схвалив проект Мирової угоди між Європейською мовною спілкою, з однієї сторони, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», з іншої сторони.

Також Уряд доручив Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити перерахування протягом 3 календарних днів до загального фонду державного бюджету в гривневому еквіваленті коштів, які будуть повернуті Європейською мовною спілкою на рахунок АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» після підписання мирової угоди.

Ця угода стосується повернення фінансових гарантій, які надавала Україна організатору «Євробачення».

Так, 2016 року Національна телекомпанія України (НТКУ) уклала договір з Європейською мовною спілкою як організатором «Євробачення» щодо його проведення в Україні. Кабмін виділив і перерахував європейській спілці фінансову гарантію 15 млн євро. Ці кошти організатор «Євробачення» мав повернути до 30 червня 2017 року, якщо пісенний конкурс буде проведено на належному рівні.

У 2017 році Євробачення в Україні провели, але фінансові гарантії Україні так і не повернули.

Нагадаємо, в 2017 року пісенний конкурс відбувся в Києві після перемоги Джамали на конкурсі 2016 року в Стокгольмі, де вона представляла Україну з піснею «1944».

Автор: Наталя Мамченко

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