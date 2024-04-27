Кабмин одобрил мировое соглашение с организатором Евровидения, который в 2017 году не вернул средства Украине

Украина тогда успешно провела Евровидение, но деньги ей так и не вернули.

Кабмин распоряжением от 23 апреля №346-р одобрил проект Мирового соглашения между Европейским языковым союзом, с одной стороны, Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины и АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины», с другой стороны.

Также Правительство поручило Государственному комитету телевидения и радиовещания вместе с АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» обеспечить перечисление в течение 3 календарных дней в общий фонд государственного бюджета в гривневом эквиваленте средств, возвращенных Европейским языковым союзом на счет АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» после подписания мирового соглашения.

Это соглашение касается возвращения финансовых гарантий, предоставляемых Украиной организатору «Евровидения».

Так, в 2016 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ) заключила договор с Европейским языковым союзом как организатором «Евровидения» по его проведению в Украине. Кабмин выделил и перечислил европейскому языковому союзу финансовую гарантию в 15 млн евро. Эти средства организатор «Евровидения» должен был вернуть до 30 июня 2017 года, если песенный конкурс будет проведен на должном уровне.

В 2017 году Евровидение в Украине было проведено, но финансовые гарантии Украине так и не вернули.

Напомним, в 2017 году песенный конкурс прошел в Киеве после победы Джамалы на конкурсе 2016 года в Стокгольме, где она представляла Украину с песней «1944».

Автор: Наталья Мамченко

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