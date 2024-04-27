У Києві чоловік розтрощив зупинку через запізнення на транспорт

У Києві судитимуть хулігана, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Джерело фото: поліція Києва

Чоловік, який розтрощив скляний павільйон на зупинці громадського транспорту у Києві, відповідатиме перед судом за свої дії. Зловмисник пояснив свої дії обуреністю через те, що спізнився на автобус. За вчинення хуліганських дій киянину може загрожувати до п’яти років обмеження волі. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення про подію надійшло до Голосіївського управління поліції на початку квітня. На виклик виїхали поліцейські, які затримали чоловіка згідно з детальним описом свідків. З пояснень зловмисника стало відомо, що його агресивна поведінка була спровокована запізненням на автобус.

Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за статтею про хуліганство. Тепер справа направлена до суду для розгляду по суті. Згідно з законом, обвинуваченому може бути заарештовано до п’яти років.

Цей випадок є ще однією ілюстрацією важливості дотримання правил поведінки в громадських місцях та підтримання спокою та цивілізованості в усіх ситуаціях.

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