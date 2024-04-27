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Улицу в Конотопе переименуют в честь публициста Дмитрия Капранова

07:54, 27 апреля 2024
Мэр Конотопа сообщил о переименовании улицы Коллективной в честь Дмитрия Капранова.
Улицу в Конотопе переименуют в честь публициста Дмитрия Капранова
Источник фото: Life.nv.ua
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В Конотопе, что на Сумщине, одну из улиц переименуют в честь известного писателя и публициста Дмитрия Капранова, который ушел из жизни 16 апреля. Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин и брат покойного, Виталий.

В своем комментарии под одним из постов Дмитрия Капранова мэр города сообщил, что помнит о приезде обоих братьев в Конотоп. Поэтому он решил переименовать улицу Коллективную в честь выдающегося писателя.

Брат Дмитрия Капранова выразил благодарность городскому голове за этот жест. Он подчеркнул, что они с покойным Дмитрием всегда вспоминали визит в Конотоп как одно из самых ярких событий в своей жизни.

Дмитрий и Виталий Капрановы были известными украинскими писателями, издателями, публицистами, общественными деятелями и блогерами. Они основали популярный YouTube-канал "имени Т.Г. Шевченко" об истории Украины, на который на апрель 2024 года подписались более 930 тысяч человек. Кроме того, в 1999 году братья основали издательство "Зеленый пес", специализирующееся на современной художественной литературе, в частности для детей.

Дмитрий и Виталий Капрановы также активно поддерживали оборону Украины от российской агрессии. Они принимали участие в защите Киева в рядах полка "Азов".

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