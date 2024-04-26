У Міноборони повідомили, чим займатиметься Богдан Бондар після звільнення з посади голови Адміністрації Держспецтрансслужби

Генерал-майор Богдан Бондар опікуватиметься розбудовою фортифікацій.

Як писала «Судово-юридична газета», указом Президента Володимира Зеленського Богдана Бондаря звільнено з посади голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

У Міністерстві оборони розповіли, що генерал-майор Богдан Бондар виконуватиме обов’язки з координації діяльності та контролю процесу розбудови фортифікаційних споруд.

"Генерал-майор Богдан Бондар буде зарахований у розпорядження Міністра оборони України і виконуватиме обов’язки з координації діяльності та контролю процесу розбудови фортифікаційних споруд", — розповіли у відомстві.

Зазначимо, що Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України. Він став головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту замість Богдана Бондаря.

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