Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця та призначив його головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

На посаду командувача Сил підтримки ЗСУ Олександра Яковця призначили у 2024 році.

Джерело фото: GeneralStaff ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №244/2024 про звільнення Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України.

Наступним указом №245/2024, президент призначив Олександра Яковця головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Цей указ також оприлюднено на офіційному сайті президента України.

Ще одним указом №245/2024 звільнено з посади голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Богдана Бондаря.

Олександр Яковець, народився 1972 року у Вінницькій області, закінчив військово-інженерне командне училище, після чого прославився своєю службою у різних військових підрозділах, де здобував нагороди та визнання.

На посаду командувача Сил підтримки Збройних сил України його було призначено у 2024 році. Однак тепер він став головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

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