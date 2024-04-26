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Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Яковца и назначил его главой администрации Государственной специальной службы транспорта

16:41, 26 апреля 2024
На должность командующего Сил поддержки ВСУ Александра Яковца назначили в 2024 году.
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Яковца и назначил его главой администрации Государственной специальной службы транспорта
Источник фото: GeneralStaff ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №244/2024 об увольнении Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

Следующим указом №245/2024, президент назначил Александра Яковца главой администрации Государственной специальной службы транспорта. Этот указ также обнародован на официальном сайте президента Украины.

Еще одним указом №245/2024 уволен с должности главы администрации Государственной специальной службы транспорта Богдан Бондарь.

Александр Яковец, родился в 1972 году в Винницкой области, окончил военно-инженерное командное училище, после чего прославился своей службой в различных военных подразделениях, где получал награды и признание.

На должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины он был назначен в 2024 году. Однако теперь он стал главой администрации Государственной специальной службы транспорта.

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