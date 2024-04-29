Учасник судового процесу спробував пригостити суддю за свій рахунок, але суддя повідомив про це у ВРП

Наполегливий правопорушник приїхав навіть до судді додому.

Суддя повідомив у Вищу раду правосуддя про наполегливого правопорушника, який протягом доби двічі намагався «поспілкуватися» з суддею.

Суддя Бериславського райсуду Херсонської області (перебуває у відрядженні до Старосинявського райсуду Хмельницької області) Роман Волошин розповів, що у нього в провадженні знаходиться справа про вчинення місцевим мешканцем правопорушення, передбаченого ст. 130 (керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

18 квітня зазначений громадянин двічі спробував поспілкуватися з суддею поза рамками судового процесу.

Приблизно у 8:00, неподалік від будинку, де проживає суддя, чоловік підійшов до Романа Волошина. Він привітався з суддею та повідомив, що є знайомим родичів судді. Також громадянин розповів, що шукає адвоката для участі у судовому процесі та що його вже викликали в судове засідання у справі за ст. 130 КУпАП.

Суддя зрозумів, що мова йде про справу, яка перебуває у його провадженні та припинив розмову.

Того ж дня, у 20:30 громадянин знов приїхав додому до судді та запропонував пригостити його.

Втім, Роман Волошин відмовився від пропозиції чоловіка, а потім повідомив у Вищу раду правосуддя про спробу втручання у здійснення правосуддя.

Оцінку подіям, про які зазначив суддя Роман Волошин, тепер має надати Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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