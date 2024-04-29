Кабмін встановив, що Порядок моніторингу міжнародної технічної допомоги не поширюється гранти, надані на підтримку бюджету

Також додано норму, що у разі, коли передбачається залучення гранту на бюджетну підтримку, висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і борг України, не готується.

Кабмін опублікував постанову від 12 квітня №422, якою вніс зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» і Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою КМУ від 27 січня 2016 р. № 70.

Зокрема, тепер цей Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги не буде поширюватися на міжнародну технічну допомогу, що надається міжнародними фінансовими організаціями відповідно до міжнародних договорів України з цими організаціями у вигляді грантів на бюджетну підтримку.

Крім того, визначено, що міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті, крім грантів на бюджетну підтримку, що надається міжнародними фінансовими організаціями відповідно до міжнародних договорів України з цими організаціями.

Підготовка запитів для залучення державою міжнародної технічної допомоги міжнародних фінансових організацій для фінансування інвестиційного проекту та подальша підготовка таких проектів здійснюється відповідно до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70

Відповідно Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями тепер регулювати питання підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, крім Міжнародного валютного фонду (далі – МФО), які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії, або також – як грант.

Встановлено, що грант - це фінансові ресурси міжнародних фінансових організацій, залучені державою на безоплатній та безповоротній основі для фінансування інвестиційного проекту.

Грант на бюджетну підтримку - фінансові ресурси міжнародних фінансових організацій, залучені державою на безоплатній та безповоротній основі для фінансування інвестиційного проекту та/або системного проекту, що зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Крім того, постановою КМУ встановлено, що у разі коли передбачається залучення гранту та/або гранту на бюджетну підтримку, висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара, фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України, не готуються.

У разі, коли передбачається залучення гранту та/або гранту на бюджетну підтримку, висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на показники державного бюджету і державний та гарантований державою борг України, не готується.

Автор: Наталя Мамченко

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