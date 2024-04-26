СБУ отреагировала на провокационные заявления КГБ Беларуси по поводу «террористов» в больницах Киева

СБУ призвала воспринимать заявления представителей белорусских властей по поводу «террористов» в киевских больницах как проявление информационно-психологических спецопераций.

Как известно, в Киеве срочно эвакуируют две больницы из-за информации в соцсетях о возможном ударе россиян по этим медицинским учреждениям. Дело в том, что глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в Киеве в больницах по ул. Богатырской 30 и 32 якобы "прячутся террористы".

Служба безопасности Украины отреагировала на эти провокационные заявления. Там назвали это проявлением информационно-психологических спецопераций.

"СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу якобы находящихся в украинских больницах мифических террористов как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку рф", - подчеркнули в СБУ.

СБУ подчеркнула, что из-за войны следует понимать важность соблюдения правил безопасности, поэтому специальные службы и представители местных властей "реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий".

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы снивелировать какие-либо негативные последствия даже теоретической угрозы", - отметили в СБУ и подчеркнули, что "представителям белорусского режима, полностью сдавшего свою страну рф, следует понять простую вещь - люди, защищающие Украину от окупантов, являются героями, а не террористами", потому что "настоящие террористы находятся в кремле и они обязательно получат наказание за все свои преступления".