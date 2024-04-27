Главе Броварской РГА сообщили о подозрении в совершении пьяного ДТП с пострадавшими

В суд направили ходатайство о взятии Владимира Майбоженко под стражу.

Фото: Офис Генпрокурора

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председателю Броварской районной государственной администрации сообщили о подозрении в совершении ДТП с четырьмя пострадавшими при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В прокуратуре не называют фамилию председателя, но, по данным СМИ, речь идет о Владимире Майбоженко.

В Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

По данным следствия, 26 апреля в Броварах, находясь за рулем автомобиля, и проехав перекресток на запрещенный сигнал светофора, глава райгосадминистрации наехал на пешеходов.

Драгер показал, что в организме чиновника было 2.31 промилле алкоголя.

В результате ДТП четыре человека пострадали.

Напомним, что в Броварах глава райгосадминистрации сбил людей на пешеходном переходе.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что глава РГА будет уволен.

В КОВА сообщили о состоянии пострадавших в результате наезда в Броварах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.