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В Киеве мужчина напал с ножом на оператора АЗС из-за отказа налить топливо в пластиковый бутыль

20:41, 27 апреля 2024
Злоумышленник требовал у работников заправки наполнить топливом его бутыль из-под воды, что запрещено правилами АЗС
В Киеве мужчина напал с ножом на оператора АЗС из-за отказа налить топливо в пластиковый бутыль
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В Киеве задержали мужчину, который напал с ножом на оператора АЗС. Злоумышленник требовал у работников заправки наполнить топливом его бутыль из-под воды, что запрещено правилами АЗС. Получив отказ, он ударил ножом в руку 53-летнего оператора автозаправочной станции. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение о том, что на территории одной из автозаправочных станций Днепровского района неизвестный мужчина ударил ножом оператора АЗС.

«На месте происшествия обнаружили 20-летнего уроженца Хмельницкой области. Сразу после совершенного его на месте задержали работники охранной компании. Установлено, что правонарушитель требовал у работников заправки наполнить топливом его бутыль из-под воды, что запрещено правилами АЗС. Получив отказ, он достал из кармана нож и ударил им в руку 53-летнего оператора автозаправочной станции. Врачи скорой оказали пострадавшему помощь на месте происшествия», – рассказали в полиции.

Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время следователи Днепровского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция настоящей статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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