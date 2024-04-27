У Києві чоловік напав із ножем на оператора АЗС через відмову налити паливо у пластиковий бутель

Зловмисник вимагав у працівників заправки наповнити паливом його бутель з під води, що заборонено правилами АЗС

У Києві затримали чоловіка, який, напав із ножем на оператора АЗС. Зловмисник вимагав у працівників заправки наповнити паливом його бутель з під води, що заборонено правилами АЗС. Відтак, отримавши відмову, він вдарив ножем у руку 53-річного оператора автозаправної станції. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Києва.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що на території однієї з автозаправних станцій Дніпровського району невідомий чоловік вдарив ножем оператора АЗС.

«На місці події виявили 20-річного уродженця Хмельниччини. Відразу після скоєного, його на місці затримали працівники охоронної компанії. Встановлено, що правопорушник вимагав у працівників заправки наповнити паливом його бутель з під води, що заборонено правилами АЗС. Відтак, отримавши відмову, він дістав з кишені ніж та вдарив ним у руку 53-річного оператора автозаправної станції. Лікарі швидкої надали постраждалому допомогу на місці події», – розповіли в поліції.

Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нараз слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає позбавленні волі на строк від трьох до семи років.

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