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рф під час атаки по Україні втретє за півроку застосувала підводні ракетоносії, — Сили оборони півдня

15:48, 27 квітня 2024
Окупанти застосували підводні носії «Калібрів», бо виводити надводні у Чорне море вони не наважуються, заявив Дмитро Плетенчук.
рф під час атаки по Україні втретє за півроку застосувала підводні ракетоносії, — Сили оборони півдня
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Під час масованого ракетного удару по Україні в ніч на 27 квітня країна-агресор рф застосувала підводні носії "Калібрів", і це сталося втретє за понад пів року. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

«Маючи такий потенціал у Чорному морі, який росіяни фактично не можуть використовувати, то в якийсь момент вони мають спробувати це зробити. Я попереджав, що це будуть підводні човни, бо виводити надводні кораблі наразі вони не наважуються. Але більш ніж за пів року це третє їх застосування», — сказав Плетенчук.

Він зазначив, що наразі ці два підводні човни знаходяться недалеко від пункту базування Новоросійськ, і скоріше за все будуть заходити у пункти базування. Більше кораблів у морі не перебуває.

Раніше ми писали, що рф атакувала 4 теплоелектростанції, серйозно пошкоджене обладнання.

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