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рф атакувала 4 теплоелектростанції, серйозно пошкоджене обладнання, — ДТЕК

08:12, 27 квітня 2024
Атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.
рф атакувала 4 теплоелектростанції, серйозно пошкоджене обладнання, — ДТЕК
Ілюстративне фото, джерело - ДТЕК
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В ніч на суботу, 27 квітня, війська рф вкотре масово обстріляли енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції. Про це повідомляє Група ДТЕК.

За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу.

Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко прокоментував нічну атаку ворога:

«Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни!

Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію.

Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією».

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