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На Сумщині громаді повернуто 162,8 га землі, яка незаконно використовувалися одним із сільгосппідприємств

09:42, 27 квітня 2024
Договір оренди землі підлягає розірванню, а земельні ділянки – поверненню територіальній громаді.
На Сумщині громаді повернуто 162,8 га землі, яка незаконно використовувалися одним із сільгосппідприємств
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На Сумщині громаді повернуто 162,8 га земель сільськогосподарського призначення, які незаконно використовувалися одним із сільгосппідприємств. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Суд зобов'язав сільськогосподарське підприємство розірвати укладений договір та повернути Синівській сільській громаді землі сільськогосподарського призначення загальною площею 162,8 га та вартістю понад 18,4 млн грн.

Прокурор встановив, що у 2008 році між Липоводолинською районною державною адміністрацією та сільськогосподарським підприємством укладено договір оренди землі, в тому числі щодо 56,55 га сіножатей та 108,72 га пасовищ. Попри це, у порушення законодавства про охорону земель, орендар частково розорав та засіяв соняшником орендовані землі.

Такі дії підприємця негативно вплинули на флору та фауну, а також могли призвести до зміни гідрологічного режиму території і, як наслідок, – до поступової зміни та зникнення природних ценозів. 

Щоб запобігти безконтрольному розорюванню земель прокуратура звернулась до суду. Суд погодився з доводами прокурора – договір оренди землі підлягає розірванню, а земельні ділянки – поверненню територіальній громаді в особі Синівської сільської ради.

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