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На Сумщине общине вернули 162,8 га земли, которая незаконно использовалась одним из сельхозпредприятий

09:42, 27 апреля 2024
Договор аренды земли подлежит расторжению, а земельные участки возвращению территориальной общине.
На Сумщине общине вернули 162,8 га земли, которая незаконно использовалась одним из сельхозпредприятий
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В Сумской общине возвращено 162,8 га земель сельскохозяйственного назначения, которые незаконно использовались одним из сельхозпредприятий. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд обязал сельскохозяйственное предприятие расторгнуть заключенный договор и вернуть Сыновскому сельскому обществу земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 162,8 га и стоимостью свыше 18,4 млн грн.

Прокурор установил, что в 2008 году между Липоводолинской районной государственной администрацией и сельскохозяйственным предприятием заключен договор аренды земли, в том числе по 56,55 га сенокосов и 108,72 га пастбищ. Несмотря на это, в нарушение законодательства об охране земель, арендатор частично разорал и засеял подсолнечником арендованные земли.

Такие действия предпринимателя негативно повлияли на флору и фауну, а также могли привести к изменению гидрологического режима территории и, как следствие, – постепенному изменению и исчезновению природных ценозов.

Чтобы предотвратить бесконтрольное разорение земель прокуратура обратилась в суд. Суд согласился с доводами прокурора – договор аренды земли подлежит расторжению, а земельные участки – возвращению территориальной общине в лице Сыновского сельского совета.

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