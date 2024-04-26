Пентагон раскрыл содержание пакета заказов оружия для Украины на $6 млрд

По итогам «Рамштайна» глава Пентагона Ллойд Остин объявил, що США выделяют $6 млрд на заказ оружия для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам 21-го заседания "Рамштайн" подтвердил, что Соединенные Штаты выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма заказа оружия у американских производителей.

Министерство обороны США опубликовало перечень оружия, которое закажет у американской оборонной промышленности для Украины в рамках пакета военной помощи на 6 миллиардов долларов.

На 6 миллиардов долларов закажут Украине дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, взрывные снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы.

Также указывается оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО, средства противодействия дронам, радиолокационные станции, противоартиллерийские радары, дроны Switchblade и Puma и средства поддержки украинского производства дронов.

США планируют заказать беспилотные авиационные комплексы, тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники, стрелковое оружие и патроны к нему и запчасти и техническое обслуживание.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи американским союзникам, где, в частности, предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине.

Джо Байден также объявил о новом пакете военной помощи в Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов. По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи от США вошли ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS и прочее.

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