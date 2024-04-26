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Галина Третьякова обсудила реформу системы МСЭК: Основная цель – обеспечение экономической независимости человека, потерявшего функциональность

20:45, 26 апреля 2024
Состоялось заседание «круглого стола», участники которого отметили необходимость создания механизма обжалования выводов медико-социальной экспертизы.
Галина Третьякова обсудила реформу системы МСЭК: Основная цель – обеспечение экономической независимости человека, потерявшего функциональность
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Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова приняла участие в заседании «круглого стола» на тему: «Перспективы реализации реформы МСЭК на 2024 год».

В ходе обсуждения плана реформы медико-социальных экспертных комиссий и существующих в этом процессе проблем участники заседания обращали внимание на перспективы цифровизации системы МСЭК, как гарантии «прозрачности» получения соответствующей услуги гражданами.

Также отмечалось необходимость создания механизма обжалования выводов МСЭК и внедрения контроля за процессом проведения медико-социальной экспертизы.

Третьякова остановилась на основной цели, которую ставит перед собой Комитет во время законотворческой работы по изменению системы МСЭК, а именно на экономической независимости человека, потерявшего функциональность.

По ее словам, важно не только развитие мощной системы компенсации за причиненный вред жизни и здоровью человека (за счет виновного в нанесении такого вреда личности), но и создание адаптированных пространств (в первую очередь личного, трудового и общественного) под нужды человека , утратившей функциональность.

«Нужно понимать, что во многих процессах есть тот, кто не сделал достаточно. Не сделал достаточно в охране труда, в транспортном движении, в зданиях, строительном оборудовании и т.д., что привело к причинению вреда человеку. В первую очередь, я говорю о работодателях, которые должны создавать безопасные и безвредные условия труда, - отметила председатель Комитета. – В то же время, должна быть сохранена экономическая независимость человека после потери функциональности. Человек обязан продолжать жить очень настоящей жизнью. Мы должны сделать все для этого».

Также Третьякова отметила, что лицо, виновное в нанесении вреда жизни и здоровью, должно не только компенсировать потерпевшей стороне утраченный доход, но и переустроить личное и трудовое пространство человеку, потерявшему функциональность. «Это нужно внедрять. И это дело не только нашего Комитета, но и Комитета по вопросам правовой политики, юридического сообщества, адвокатского сообщества, защищающего людей в таких случаях», - уверена Галина Третьякова.
Кроме того, она остановилась на вопросе создания безбарьерных пространств в Украине в интересах и в соответствии с потребностями граждан, потерявших функциональность, но продолжающих вести быт (покупка товаров, оплата коммунальных услуг, передвижение в общественном транспорте, получение государственных услуг), работать и развиваться.

Третьякова сообщила, что Комитет работает над стратегией изменений следующих пространств:

- личное пространство (например, приспособление жилья под нужды человека, потерявшего функциональность). Ответственным за организацию такого пространства в первую очередь должно быть «виновное лицо» (лицо, причинившее вред человеку) и государство, которое должно создать систему защиты прав потерпевших лиц;

– трудовое пространство. Здесь должны быть созданы эргономические рабочие места, приспособленные к нуждам работников, утративших функциональность.

Работодатель может организовать такое рабочее место и просить от государства компенсацию», - рассказала Третьякова. Глава Комитета напомнила о рекомендованном Комитетом Верховной Раде Украины для принятия во втором чтении и в целом проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав лиц с инвалидностью на труд за реестр. №5344-д, предусматривающий существенное увеличение возможностей для лиц с инвалидностью на рынке труда.

– общественное пространство. Глава Комитета напомнила, что в Украине действует Совет безбарьерности, созданный с целью создания безбарьерного пространства в Украине, в заседаниях которого неизменно принимает участие Первая леди Украины Елена Зеленская. «Изменения в этом пространстве не происходят мгновенно. Переоборудование общественного пространства – это колоссальное переоборудование, требующее колоссальных сумм финансирования. Эти суммы должны быть забюджетированы, чтобы все пространство было friendly для человека с утраченным функционалом, отметила Галина Третьякова.

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