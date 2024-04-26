Галина Третьякова обговорила реформу системи МСЕК: Основна ціль - забезпечення економічної незалежності людини, яка втратила функціональність

Відбулося засідання «круглого столу», учасники якого наголосили на необхідності створення механізму оскарження висновків медико-соціальної експертизи.

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова взяла участь у засіданні «круглого столу» на тему: «Перспективи реалізації реформи МСЕК на 2024 рік».

Під час обговорення плану реформи медико-соціальних експертних комісій та проблем, які наразі існують в цьому процесі, учасники засідання звертали увагу на перспективи цифровізації системи МСЕК, як гарантії «прозорості» отримання відповідної послуги громадянами.

Також наголошувалося на необхідності створення механізму оскарження висновків МСЕК та впровадження контролю за процесом проведення медико-соціальної експертизи.

Третякова зупинилася на основній цілі, яку ставить перед собою Комітет під час законотворчої роботи по зміні системи МСЕК, а саме на економічній незалежності людини, яка втратила функціональність.

За її словами, важливим є не лише розбудова потужної системи компенсації за заподіяну шкоду життю та здоров’ю людини (за рахунок винної в нанесенні такої шкоди особи), а і створення адаптованих просторів (в першу чергу особистого, трудового та громадського) під потреби людини, яка втратила функціональність.

«Потрібно розуміти, що в багатьох процесах є той, хто не зробив достатньо. Не зробив достатньо в охороні праці, в транспортному русі, в будівлях, будівельному обладнані, тощо, що призвело до нанесення шкоди людині. В першу чергу я кажу про роботодавців, які мають створювати безпечні та нешкідливі умови праці, - зазначила голова Комітету. – Водночас має бути збережена економічна незалежність людини після втрати функціональності. Людина має продовжувати жити максимально повноцінним життям. Ми маємо зробити все для цього».

Також Третякова зауважила, що особа, винна в нанесенні шкоди життю та здоров’ю, має не лише компенсувати потерпілій стороні втрачений дохід, але і переоблаштувати особистий та трудових простір людині, яка втратила функціональність. «Це потрібно впроваджувати. І це справа не тільки нашого Комітету, але і Комітету з питань правової політики, юридичної спільноти, адвокатської спільноти, яка захищає людей в таких випадках», - упевнена Галина Третьякова.

Крім цього, вона зупинилася на питанні створення безбар’єрних просторів в Україні в інтересах та відповідно до потреб громадян, які втратили функціональність, але продовжують вести побут (купівля товарів, сплата комунальних послуг, пересування в громадському транспорті, отримання державних послуг), працювати та розвиватися.

Третьякова повідомила, що Комітет працює над стратегією змін наступних просторів:

- особистий простір (наприклад, пристосування житла під потреби людини, яка втратила функціональність). Відповідальною за організацію такого простору в першу чергу повинна бути «винна особа» (особа, яка завдала шкоду людині) та держава, яка має створити систему захисту прав потерпілих осіб;

- трудовий простір. Тут мають бути створені ергономічні робочі місця, пристосовані до потреб працівників, які втратили функціональність.

Роботодавець може організувати таке робоче місце і просити від держави компенсацію», - розповіла пані Третьякова. Очільниця Комітету нагадала про рекомендований Комітетом Верховній Раді України до ухвалення у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю за реєстр. №5344-д, який передбачає суттєве збільшення можливостей для осіб з інвалідністю на ринку праці.

- громадський простір. Очільниця Комітету нагадала, що в Україні діє Рада безбар’єрності, утворена з метою створення безбар’єрного простору в Україні, в засіданнях якої незмінно бере участь Перша леді України Олена Зеленська. «Зміни в цьому просторі не відбуваються миттєво. Переобладнання громадського простору - це колосальне переобладнання, яке потребує колосальних сум фінансування. Ці суми мають бути забюджетовані, щоб весь простір був friendly для людини з втраченим функціоналом, - зазначила Галина Третьякова.

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