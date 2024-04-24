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США после длительного перерыва направляют Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд: что туда входит

18:31, 24 апреля 2024
Стало известно, какое вооружение вошло в новый пакет помощи Украине от США.
США после длительного перерыва направляют Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд: что туда входит
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В среду, 24 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд. долларов. Полный список помощи был обнародован на сайте Минобороны США.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи от США вошли:

  • ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
  • многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
  • транспортные средства материально-технического обеспечения;
  • тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противоброневые мины;
  • противопехотные мины Claymore;
  • взрывные боеприпасы для уничтожения помех;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи американским союзникам, где, в частности, предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине. По его словам, США возобновят поставки оружия Украине в течение нескольких часов.

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