США после длительного перерыва направляют Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд: что туда входит

18:31, 24 апреля 2024
Стало известно, какое вооружение вошло в новый пакет помощи Украине от США.
В среду, 24 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд. долларов. Полный список помощи был обнародован на сайте Минобороны США.
По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи от США вошли:
- ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;
- зенитные ракеты Stinger;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Bradley;
- минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
- многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
- транспортные средства материально-технического обеспечения;
- тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противоброневые мины;
- противопехотные мины Claymore;
- взрывные боеприпасы для уничтожения помех;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи американским союзникам, где, в частности, предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине. По его словам, США возобновят поставки оружия Украине в течение нескольких часов.
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