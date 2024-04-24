США после длительного перерыва направляют Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд: что туда входит

Стало известно, какое вооружение вошло в новый пакет помощи Украине от США.

В среду, 24 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд. долларов. Полный список помощи был обнародован на сайте Минобороны США.

По данным Пентагона, в новый пакет военной помощи от США вошли:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны 50-го калибра для борьбы с дронами;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155 мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

минностойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные мины Claymore;

взрывные боеприпасы для уничтожения помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании помощи американским союзникам, где, в частности, предусмотрено более 60 миллиардов долларов Украине. По его словам, США возобновят поставки оружия Украине в течение нескольких часов.

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