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США після тривалої перерви направляють Україні новий пакет військової допомоги на $1 млрд: що туди входить

18:31, 24 квітня 2024
Стало відомо, яке озброєння увійшло до нового пакету допомоги Україні від США.
США після тривалої перерви направляють Україні новий пакет військової допомоги на $1 млрд: що туди входить
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У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становить 1 млрд доларів. Повний перелік допомоги оприлюднили на сайті Міноборони США.

За даними Пентагону, до нового пакета військової допомоги від США увійшли:

  • ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи набої 50-го калібру для боротьби з дронами;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;
  • тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • аеродромно-допоміжне обладнання;
  • протиброньові міни;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден підписав законопроект про фінансування допомоги американським союзникам, де зокрема передбачено понад 60 мільярдів доларів Україні. 

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