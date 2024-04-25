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У Києві покарали водія Lexus, який рухався без ближнього світла фар у темну пору доби

07:55, 25 квітня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Lexus, який рухався без ближнього світла фар у темну пору доби
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У Києві покарали водія автомобіля Lexus, який рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Керування транспортним засобом без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 19.1 ПДР України, у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені фари ближнього (дальнього) світла.

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