В Киеве наказали водителя Lexus, который двигался без ближнего света фар в темное время суток

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Киеве наказали водителя автомобиля Lexus, который двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Управление транспортным средством без включенного ближнего света фар в темное время суток) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 19.1 ПДД Украины, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены фары ближнего (дальнего) света.

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