В Киеве мужчина угнал с парковки автомобиль, однако заехал недалеко

Полиция оперативно разыскала злоумышленника, который угнал автомобиль с площадки магазина.

Источник фото: Полиция Киева

Полиция Киева сообщила о подозрении мужчине, который угнал автомобиль с парковочной площадки магазина. Эту информацию рассказали в полиции столицы.

Злоумышленник воспользовался халатностью владельца, который оставил транспортное средство незапертым. Проникнув внутрь, он использовал запасные ключи, чтобы завести мотор и уехать с места припарковки. Однако полицейские оперативно обнаружили и задержали злоумышленника, ему грозит до пяти лет заключения.

Заявление о пропаже автомобиля марки "Мерседес Спринтер" поступило в Святошинское управление полиции от 33-летнего владельца. После выезда на место происшествия следственно-оперативная группа начала расследование.

Полицейские установили, что преступник воспользовался возможностью из-за халатности владельца авто. Он использовал запасные ключи, чтобы завести двигатель и убежать. Однако, через несколько часов правоохранители нашли автомобиль и задержали злоумышленника согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины.

Злоумышленнику, 44-летнему жителю Киевщины, который уже имел судимость за имущественные преступления, было сообщено о подозрении за незаконное завладение транспортным средством. Суд решил оставить его под стражей.

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