Единоличное рассмотрение дел в ВАКС будет не для всех – кого внесли в список исключений

Расширив возможности ВАКС рассматривать дела единолично, законодатели одновременно предусмотрели для местных судов новые случаи, когда они должны слушать дела коллегиально в составе трех судей. Это следует из принятого в целом как закон 24 апреля законопроекта Кабмина 11130 о внесении изменений в статью 31 Уголовного процессуального кодекса по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства.
Основной целью законопроекта является упрощение работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который сейчас слушает по первой инстанции дела в составе трех судей. Требование упростить процедуры для ВАКС прописано в рекомендациях международных партнеров.
Так, новый закон исключает ч. 12 ст. 31 УПК, устанавливающую особенности осуществления уголовного производства в Высшем антикоррупционном суде. В настоящее время (до изменений) оно осуществляется:
1) в суде первой инстанции – коллегиально судом в составе 3 судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела по предусмотренным законом оснований;
2) в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе 3 судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела по предусмотренным законом основаниям.
Также часть 12 предусматривает, что уголовное производство в ВАКС в ходе досудебного расследования осуществляется следственным судьей единолично, а в случае обжалования его определений в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе не менее трех судей.
Соответственно, все эти нормы с особенностями формирования состава суда при рассмотрении дел в ВАКС из УПК уберут. Итак, ВАКС не нужно будет во всех случаях формировать коллегии из трех судей.
Однако сформируют новые исключения из правила.
Так, новый закон к ч. 2 ст. 31 УПК добавляет, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей по ходатайству обвиняемого по преступлениям, в совершении которых обвиняется:
Таким образом, в отношении каких-либо преступлений, совершенных указанными лицами, суд первой инстанции должен будет найти коллегию в составе 3 судей, если эти должностные лица подадут соответствующее ходатайство.
Следует заметить, что переходные положения закона предусматривают, что судебное разбирательство, начавшееся до вступления в силу данного закона и проводимое в суде первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей, продолжается и завершается коллегиальным составом суда, определенным до вступления в силу настоящего Закона, по правилам, действовавшие до дня вступления в силу.
То есть, если судьи ВАКС уже рассматривают дело втроем, то они продолжат его рассматривать в том же составе.
Однако, если еще проводится подготовительное судебное заседание, а судебное разбирательство не назначено, то судебное разбирательство уже будет проводиться составом суда, который будет определен по новым правилам. То есть – единолично, кроме случаев подачи соответствующего ходатайства обвиняемым, который входит в вышеприведенный перечень топ-чиновников.
Верховная Рада приняла законопроект в редакции, которую предложил Комитет. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании 22 апреля предложил несколько изменить редакцию законопроекта, а именно добавить в перечень лиц, имеющих право подавать ходатайство о рассмотрении в составе 3 судей по первой инстанции председателя Верховного Суда, председателя Высшего совета правосудия, председателя и судей КСУ, председателей высших специализированных судов, председателей Счетной палаты, ФГИУ и Центральной избирательной комиссии.
При этом из этого перечня исключили предлагаемых сначала Кабмином членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
«Комитетом высказаны некоторые замечания по неопределенности критериев, по которым авторами законопроекта был включен в перечень должностей лиц, в отношении которых уголовные производства будут рассматриваться судами коллегиально. Поэтому народные депутаты Украины – члены Комитета отметили, что такими критериями отнесения должностных лиц к перечню должностей, уголовное производство в суде первой инстанции в отношении которых осуществляется коллегиально судом в составе трех судей, могут служить порядок избрания (назначения) должностных лиц на должности, организационно-правовой статус органов, их полномочия и обязанности, закрепленные в Конституции Украины и Законе Украины «О предотвращении коррупции» - отмечено в Заключение Комитета.
Следует заметить, что новый закон фактически затрагивает и общие суды первой инстанции, которые будут рассматривать уголовные производства по другим категориям преступлений, совершенных топ-чиновниками. Если сейчас они рассматривают такие дела единолично (кроме преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более 10 лет, дел в отношении нескольких обвиняемых, если хотя бы один из них заявил ходатайство о коллегиальном рассмотрении, вопрос о замене наказания по пожизненному лишению свободы), то теперь в случае подачи соответствующего ходатайства им нужно будет формировать коллегию из трех судей.
Автор: Наталья Мамченко
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