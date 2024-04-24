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Осуществление правосудия в сфере уголовной юстиции: состоялось региональное совещание с участием руководства КУС ВС

18:15, 24 апреля 2024
В ходе мероприятия обсудили особенности осуществления уголовных производств в условиях военного положения.
Осуществление правосудия в сфере уголовной юстиции: состоялось региональное совещание с участием руководства КУС ВС
Фото: supreme.court.gov.ua
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Глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук и заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк провели региональное совещание с судьями апелляционных судов Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, а также судов первой инстанции Полтавской области. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

В ходе встречи, которая состоялась в Полтавском апелляционном суде, обсудили особенности осуществления уголовных производств в условиях военного положения, в частности речь шла как о материальном, так и процессуальном аспектах.

Участники совещания ознакомились с важнейшими правовыми выводами по применению норм уголовного и уголовного процессуального права, содержащихся в постановлениях КУС ВС.

Отдельное внимание было уделено выводам, которые формируются по результатам рассмотрения уголовных производств в условиях военного положения и которые в будущем будут иметь значение для обеспечения единства и постоянства судебной практики.

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