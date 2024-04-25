Как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг: объяснение

Субсидию можно получать как в отопительный, так и в неотопительный период.

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Субсидии предоставляются как в отопительный, так и в неотопительный период. Большинство получателей автоматически назначаются на основе информации, содержащейся в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Однако в случае изменения жизненных обстоятельств или имущественного положения необходимо подать соответствующие документы. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Для этого существуют несколько путей:

Обратиться в ПФУ онлайн через веб-портал электронных услуг, мобильное приложение или Портал Дія.

Лично в любой сервисный центр ПФУ.

К уполномоченным должностным лицам местных органов власти или центра предоставления административных услуг.

Отправить документы в ПФУ по почте.

Также в ПФУ могут обратиться те, кто никогда ранее не получал субсидию, но оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Обращение может быть полным пакетом документов или упрощенным заявлением, где минимальный набор данных заполняется самостоятельно, а остальная информация устанавливается ПФУ.

В случаях, когда обстоятельства исключительно сложные, рекомендуется приобщать к заявлению копии необходимых документов, которые могут быть недоступны ПФУ, например, из медицинской или банковской сфер.

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