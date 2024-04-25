Как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг: объяснение

Субсидии предоставляются как в отопительный, так и в неотопительный период. Большинство получателей автоматически назначаются на основе информации, содержащейся в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Однако в случае изменения жизненных обстоятельств или имущественного положения необходимо подать соответствующие документы. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Для этого существуют несколько путей:
Также в ПФУ могут обратиться те, кто никогда ранее не получал субсидию, но оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Обращение может быть полным пакетом документов или упрощенным заявлением, где минимальный набор данных заполняется самостоятельно, а остальная информация устанавливается ПФУ.
В случаях, когда обстоятельства исключительно сложные, рекомендуется приобщать к заявлению копии необходимых документов, которые могут быть недоступны ПФУ, например, из медицинской или банковской сфер.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.