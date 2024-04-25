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Як отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг: пояснення

00:06, 25 квітня 2024
Субсидію можна отримувати як в опалювальний, так і в неопалювальний період.
Як отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг: пояснення
Джерело фото: НСН
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Субсидії надаються як у опалювальний, так і в неопалювальний період. Більшість отримувачів автоматично призначаються на основі інформації, що міститься у Пенсійному фонді України (ПФУ). Однак у разі зміни життєвих обставин або майнового стану необхідно подати відповідні документи. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Для цього існують кілька шляхів:

  • Звернутися до ПФУ онлайн через вебпортал електронних послуг, мобільний додаток або Портал Дія.
  • Особисто в будь-який сервісний центр ПФУ.
  • До уповноважених посадових осіб місцевих органів влади або центру надання адміністративних послуг.
  • Надіслати документи до ПФУ поштою.

Також до ПФУ можуть звернутися ті, хто ніколи раніше не отримував субсидію, але опинився в складних життєвих обставинах. Звернення може бути повним пакетом документів або спрощеною заявою, де мінімальний набір даних заповнюється самостійно, а решта інформації встановлюється ПФУ.

У випадках, коли обставини винятково складні, рекомендується долучати до заяви копії необхідних документів, які можуть бути недоступні ПФУ, наприклад, з медичної чи банківської сфер.

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