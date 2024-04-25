Як отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг: пояснення

Субсидію можна отримувати як в опалювальний, так і в неопалювальний період.

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Субсидії надаються як у опалювальний, так і в неопалювальний період. Більшість отримувачів автоматично призначаються на основі інформації, що міститься у Пенсійному фонді України (ПФУ). Однак у разі зміни життєвих обставин або майнового стану необхідно подати відповідні документи. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Для цього існують кілька шляхів:

Звернутися до ПФУ онлайн через вебпортал електронних послуг, мобільний додаток або Портал Дія.

Особисто в будь-який сервісний центр ПФУ.

До уповноважених посадових осіб місцевих органів влади або центру надання адміністративних послуг.

Надіслати документи до ПФУ поштою.

Також до ПФУ можуть звернутися ті, хто ніколи раніше не отримував субсидію, але опинився в складних життєвих обставинах. Звернення може бути повним пакетом документів або спрощеною заявою, де мінімальний набір даних заповнюється самостійно, а решта інформації встановлюється ПФУ.

У випадках, коли обставини винятково складні, рекомендується долучати до заяви копії необхідних документів, які можуть бути недоступні ПФУ, наприклад, з медичної чи банківської сфер.

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