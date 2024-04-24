Здійснення правосуддя у сфері кримінальної юстиції: відбулася регіональна нарада за участю керівництва ККС ВС

Під час заходу обговорили особливості здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану.

Фото: supreme.court.gov.ua

Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук і заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк провели регіональну нараду із суддями апеляційних судів Дніпропетровської, Полтавської, Сумської та Харківської областей, а також судів першої інстанції Полтавської області. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Під час зустрічі, яка відбулася в Полтавському апеляційному суді, обговорили особливості здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану, зокрема йшлося як про матеріальний, так і процесуальний аспекти.

Учасників наради ознайомили з найважливішими правовими висновками щодо застосування норм кримінального та кримінального процесуального права, що містяться в постановах ККС ВС.

Окрему увагу приділили висновкам, які формуються за результатами розгляду кримінальних проваджень в умовах воєнного стану і які в майбутньому матимуть значення для забезпечення єдності та сталості судової практики.

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